“Vocês são o orgulho da gente”, diz o Vereador Carlinhos do Leme ao entregar Medalha Laurita Ortega Mari a duas servidoras públicas.

O Vereador Carlinhos do Leme, na última sexta-feira, dia 31 de março, homenageou duas servidoras da Prefeitura de Taboão da Serra com a Medalha Laurita Ortega Mari, honraria dedicada às mulheres que contribuem com o crescimento e desenvolvimento da cidade.

Roseli Ferreira é servidora do município há mais de duas décadas e atualmente trabalha no Atende, central de serviços da Prefeitura de Taboão da Serra. “Essa medalha não é só importante para mim, mas para todas as mulheres de Taboão, que são guerreiras. E por isso fiquei muito feliz por essa homenagem, esse reconhecimento”, diz.

A outra homenageada é Rosangela Jorge, professora de hip-hop na Escola de Artes. Seus alunos são crianças, adolescentes, adultos e com comorbidades na saúde mental. “É um reconhecimento do meu trabalho, que é difícil. Como mulher, na cultura hip hop, a gente passa por bastante preconceito. E estou aqui recebendo essa homenagem e mostrando um pouco do que é possível fazer. Tenho amor por aquilo que faço”, afirma.

Ao entregar a honraria, o Vereador Carlinhos do Leme fez questão de elogiar o trabalho dos servidores da Prefeitura Municipal, que trabalham para melhorar a vida dos cidadãos taboanenses.

“São duas funcionárias públicas que nos orgulham muito. Vocês são o retrato de que o funcionalismo trabalha, e muito, para Taboão da Serra. Vocês dedicam suas vidas para melhorar a vida do próximo. Vocês são o orgulho da gente”, discursa Carlinhos do Leme.

Além de Roseli Ferreira e Rosangela Jorge, outras 24 mulheres foram homenageadas com a Medalha Laurita Ortega Mari.