Curso da Casa do Empreendedor e Sebrae Aqui de Taboão da Serra sobre fluxo de caixa está com inscrições abertas

A Casa do Empreendedor de Taboão da Serra, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE) do município, está ofertando um curso sobre o fluxo de caixa. O curso “Faça fluxo de caixa e saiba para onde vai seu dinheiro” será ministrado por um profissional do Sebrae na quarta-feira, 12/04, às 18h, no prédio da SDE, e ao todo 30 vagas estão disponíveis. As inscrições podem ser feitas pelo Whatsapp (11) 95336-9278 até o dia 10/04.

“Taboão da Serra pensa no empreendedor, no microempreendedor e no desenvolvimento financeiro. Esse curso capacitará todos que já são ou desejam ser empresários na nossa amada cidade”, afirma Wanderley Bressan, secretário de SDE.

O prefeito Aprígio, que em março inaugurou o Atende Empresarial, reitera o compromisso com o empresariado taboanense. “Nosso município só é conhecido como Cidade das Oportunidades atualmente porque promovemos ações para todos empresários, de todas as áreas e não pretendemos parar”, conclui o gestor municipal.

Serviço:

Curso “Faça fluxo de caixa e saiba para onde vai seu dinheiro”

Local: Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Data: Quarta-feira, 12/04 às 18h

Inscrições até 10/04 pelo Whatsapp: (11) 95336-9278