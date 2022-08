Atleta do Taboão Magnus, Pietra Medeiros morre aos 20 anos após caso grave de hepatite

Direto da redação

Morreu nesta sexta-feira (19) a atleta do Taboão Magnus, Pietra Medeiros de 20 anos. Ela estava internada na UTI após descobrir um caso grave de hepatite (autoimune). Na última quarta ela fez transplante de fígado e, apesar disto, não resistiu.

Durante dias, uma corrente de oração uniu a torcida taboanense e jogadoras de vários clubes do país.

A notícia do seu falecimento aconteceu assim que terminou o jogo entre Female e Taboão, que terminou em 4 a 1 para o time de Santa Catarina.

Segundo informações do jornalista Ricardo Silva, que acompanha o futsal feminino, ela “ficou com mal estar no último final de semana de julho” ficando com vômitos. No primeiro instante, a suspeita era que poderia ser por ingestão de algum alimento.

Porém, no dia 2 de agosto, ela foi levada ao hospital após estar “amarela pra partida” da final do Metropolitano Paulista Sub 20 em Pindamonhangaba.

VELÓRIO

O velório de Pietra Medeiros vai acontecer no ginásio de esportes Ayrton Senna em Taboão da Serra a partir das 14h. Ela será cremada no domingo, no Cemitério Valle dos Reis, na divisa Taboão e Embu das Artes.