Polícia Militar prende indivíduos por tráfico de drogas em Taboão da Serra

do site da PM

Policiais Militares do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam dois homens transportando drogas, em Taboão da Serra nessa quarta-feira (17).

Em patrulhamento pelo local dos fatos, a equipe deparou-se com um veículo estacionado com dois indivíduos no interior, diante da situação foi efetuada a abordagem. Foi localizada a quantia de R$ 300,00 reais em com um dos indivíduos e a quantia de R$ 20,00 reais do outro abordado. Em vistoria veicular foram localizados 03 tabletes de maconha.

Os criminosos foram conduzidos ao 1° Distrito Policial de Taboão da Serra permanecendo à disposição da Justiça.