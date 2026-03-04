Audiência pública detalha aplicação de recursos e produção da rede municipal de Saúde em Taboão da Serra

Da CMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra apresentou no dia 24 de fevereiro, durante audiência pública na Câmara Municipal, a prestação de contas da Secretaria de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2025. O relatório detalha investimentos, atendimentos e indicadores assistenciais do período entre setembro e dezembro.

Em 2025, o município aplicou R$ 318,6 milhões na área da Saúde, sendo R$ 213,4 milhões de recursos próprios. O valor supera em R$ 91,1 milhões o mínimo constitucional exigido por lei.

O presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal, vereador Enfermeiro Rodney, destacou a importância da audiência pública como instrumento de transparência e controle social. Segundo ele, o momento é fundamental para que o Legislativo acompanhe de perto a execução dos recursos e a qualidade dos serviços oferecidos à população.

“A audiência pública não é apenas uma formalidade legal. É o momento em que a população pode conhecer, de forma clara, como os recursos da Saúde estão sendo aplicados e quais resultados estão sendo entregues. Nosso papel como Comissão é fiscalizar, questionar e garantir que cada investimento esteja realmente chegando na ponta, no atendimento ao cidadão”.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Ailton Bogalho, o investimento demonstra o compromisso da gestão com o fortalecimento da rede pública. “Aplicamos recursos acima do mínimo constitucional porque entendemos que a saúde precisa ser prioridade permanente. Estamos falando de atendimento direto à população e de garantia de acesso aos serviços”, afirmou.

Participaram da audiência pública os vereadores Enfermeiro Rodney (presidente da Comissão), Donizete (vice-presidente) e Professora Najara Costa (membro), além do vereador Wanderley Bressan.

DADOS APRESENTADOS

Somente na Atenção Primária, foram realizados 91.775 atendimentos médicos e 288.923 procedimentos de enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde. Também foram registrados: 28.804 consultas odontológicas, 361.766 exames laboratoriais e 84.125 visitas domiciliares de agentes comunitários

A área de saúde mental também apresentou crescimento na demanda, com 6.441 atendimentos psiquiátricos na Atenção Básica e mais de 9 mil atendimentos individuais no CAPS II, além de 12 mil participações em grupos terapêuticos.

Na vigilância epidemiológica, foram notificados 232 casos de dengue, com 21 confirmações, e aplicadas 3.100 doses da vacina contra dengue em adolescentes de 10 a 14 anos.

Na média e alta complexidade, os números também chamam atenção: 108.557 atendimentos na Unidade Mista Antena, 69.029 atendimentos na UPA Dr. Akira Tada, 41.952 atendimentos no Pronto-Socorro Infantil. O SAMU realizou 3.078 remoções no período e recebeu 6.901 ligações pelo 192.