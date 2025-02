Avenida Eliseu de Almeida estará interditada nos dias 1, 2 e 3 de março para os desfiles de Carnaval

Por Samara Matos, na redação

A Avenida Eliseu de Almeida, no Butantã, se prepara para receber uma intensa programação de Carnaval 2025, organizada pela União das Escolas de Samba Paulistanas (UESP). Os desfiles ocorrerão nos dias 1º, 2 e 3 de março, prometendo muita animação e alegria para o público presente.

Devido à realização dos desfiles, a Avenida Eliseu de Almeida estará interditada nos dias 1, 2 e 3 de março, das 14h às 06h. Os motoristas devem utilizar a Avenida Professores Francisco Morato como desvio para o centro.

A programação começa no dia 1º de março, às 19h, com a apresentação de escolas como Paulistanos da Glória e Estação Invernada, culminando com o desfile dos Boêmios da Vila, às 1h30. No dia 2, a festa tem início às 18h20 com o Afoxé Omo Odé, seguido por diversos grupos, incluindo os Unidos do Vale Encantado e Saudosa Maloca. Já no dia 3, a programação terá início às 21h40 com a Amizade Zona Leste, finalizando com Leandro de Itaquera, à 1h.

A entrada para os desfiles é gratuita, e todos estão convidados a participar dessa grande celebração da cultura e da tradição do samba. A UESP espera reunir um grande público para desfrutar das apresentações de Carnaval.

Veja Programação:

Escolas de Samba – Acesso de Bairros 3

1º de março – Butantã (Av. Eliseu de Almeida – Metrô Vila Sonia)

19h00 – Paulistanos da Glória

19h30 – Estação Invernada

20h00 – Raízes de Vila Prudente

20h30 – Só Vou Se Você For

21h00 – Iracema Meu Grande Amor

21h30 – Tradição do Cangaíba

22h00 – Acadêmicos do Ipiranga

22h30 – Unidos do Jaçanã

23h00 – Acadêmicos do Campo Limpo

23h30 – Explosão da Zona Norte

00h00 – Leões da Zona Oeste

00h30 – Cabeções de Vila Prudente

01h00 – Império do Samba Cohab II

01h30 – Boêmios da Vila

Escolas de Samba – Especial de Bairros



2 de março – Butantã (Av. Eliseu de Almeida – Metrô Vila Sonia)

20h00 – Afoxé Omo Odé (abertura)

21h40 – Unidos do Vale Encantado

22h20 – Unidos de Guaianases

23h00 – Combinados de Sapopemba

23h40 – Isso Memo

00h20 – Lavapés Pirata Negro

01h00 – Saudosa Maloca

3 de março – Butantã (Av. Eliseu de Almeida – Metrô Vila Sonia)