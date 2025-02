Carnaval 2025: Agências bancárias e lotéricas não terão atendimento entre 1º e 4 de março

Por Samara Matos, na redação

As agências bancárias e lotéricas de Taboão da Serra e de todo o Brasil estarão fechadas entre os dias 1º e 4 de março durante o período de Carnaval. A informação foi divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que recomenda o uso de canais digitais para pagamentos e transferências.

O fechamento segue a resolução n.º 4.880, de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera sábados, domingos e as segundas e terças-feiras de Carnaval como dias úteis para operações bancárias.

O atendimento ao público será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (05/03), a partir das 12h, com funcionamento até o horário habitual de fechamento das agências. Nas localidades onde o expediente bancário se encerra antes das 15h, o atendimento começará mais cedo, garantindo pelo menos três horas de funcionamento.

Durante o Carnaval, não haverá compensações bancárias, como TEDs e transferências, mas o PIX funcionará normalmente, pois opera 24 horas, inclusive em feriados. A Febraban orienta que os clientes utilizem aplicativos e sites dos bancos para pagar contas e realizar transferências nos dias sem expediente.

Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) com vencimento nos dias 03 e 04 poderão ser pagos, sem acréscimos, no dia 05/03. Já impostos e tributos que vencerem durante o feriado devem ser pagos antecipadamente para evitar juros e multas.

A recomendação é verificar os aplicativos dos bancos ou entrar em contato pelo atendimento telefônico para mais informações.