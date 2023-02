Avenida José Dini no Jardim Maria Rosa recebe novo asfalto, pintura e sinalização

Direto da redação

O recapeamento asfáltico da Avenida José Dini, no Jardim Maria Rosa, foi realizado por uma ação da Sabesp (Saneamento Básico do Estado de São Paulo) em parceira com a Prefeitura Taboão da Serra.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (SETRAM) realizou nova pintura e sinalização da via para garantir mais segurança aos pedestres e motoristas.

Em acordo com o Governo Municipal, a concessionária está realizando a recuperação nas vias que foram realizadas intervenções.

“A Avenida José Dini está localizada em um ponto muito importante da cidade porque dá acesso à BR-116. Nossa gestão fez o acordo com a Sabesp e as vias que são executadas obras da concessionária são revitalizadas, como a Praça Miguel Ortega, no Parque Assunção, Rua Siderópolis no Jardim Leme, entre outras vias”, afirmou o Prefeito Aprígio.

José Vanderlei Santos (SETRAM) reiterou a importância da Av. José Dini para o trânsito da cidade. “A Sabesp desenvolve uma série de trabalhos no nosso município e as possíveis intervenções no viário precisam ser restauradas. Temos exigido o recapeamento, o que a Sabesp tem feito. Cumpre-nos, enquanto município fazer a fiscalização, além de realizar a pintura e sinalização das vias”, acrescentou.