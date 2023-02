Taboão Magnus realiza seletiva para futsal feminino neste sábado (4)

Direto da redação

Em busca de oportunizar as meninas do município e região, a equipe de futsal feminino Taboão Magnus irá realizar uma seletiva para meninas do sub-10 ao sub-20, no dia 04/02, no ginásio Zé do Feijão, localizado na Estrada Kizaemon Takeuti, 1950, Jd. Roberto, região do Pirajuçara, de maneira gratuita.

Para participar da seletiva, as meninas interessadas de cada categoria precisam chegar 30 minutos antes do jogo para realizar a inscrição.

O cronograma de horário das seletivas iniciam as 10h, com a categoria sub-18 (nascidas em 2005 e 2006), às 11h, sub-16 (nascidas em 2007 e 2008), às 13h, sub-14 (nascidas em 2009 e 2010), às 14h, sub-12 e sub-10 (nascidas em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) e por último, às 15h, sub-20 (nascidas em 2004 e 2003).

Priscila Silva, diretora do Taboão Magnus, falou sobre o objetivo da seletiva. “Queremos oportunizar as meninas a vivenciar a prática esportiva dentro de um clube, dar chances para os talentos da cidade, acredito que aqui na região existem muitas meninas boas buscando uma oportunidade na base, para eventualmente depois subir para o profissional”, explicou.

“A equipe feminina do Taboão Magnus sempre estará de portas abertas para os talentos da cidade, a menina quando entra no clube tem muito aprendizado, além da parte esportiva, a educacional e disciplinar. Iremos realizar a seletiva e selecionar as jovens da melhor forma possível”, explicou a treinadora da equipe de futsal feminino Taboão Magnus, Cris Souza.

Serviço:

Seletiva futsal feminino do sub-10 ao sub-20

Sábado, 04/02

Local: Ginásio Zé do Feijão

Estrada Kizaemon Takeuti, 1950 – Jd. Roberto

10h | Sub-18 (Nascidas em 2005 e 2006)

11h | Sub-16 (Nascidas em 2007 e 2008)

13h | Sub-14 (Nascidas em 2009 e 2010)

14h | Sub-12 e Sub-10 (Nascidas em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016)

15h – Sub-20 (Nascidas em 2004 e 2003)

Chegar 30 minutos antes do horário para realizar a inscrição, que será feita no local através de uma ficha.