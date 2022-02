Banco Central libera libera consulta a dinheiro esquecido em bancos; saiba como fazer

Por Samara Matos, na redação

O Banco Central liberou, desde a madrugada desta segunda-feira (14), a consulta ao novo site oficial do Sistema Valores a Receber, pelo qual qualquer cidadão brasileiro incluso no sistema bancário poderá identificar e resgatar o dinheiro esquecido no banco. Para saber se tem algum dinheiro a receber, é preciso informar o número do CPF ou do CNPJ, no caso de pessoas jurídicas, e a data de nascimento.

Como consultar

Acesse o site https://valoresareceber.bcb.gov.br/

Segundo o Banco Central, os clientes precisam do CPF, no caso das pessoas físicas, e do CNPJ, no caso das empresas, para consultar a existência de recursos para saque

A página vai informar uma data para consultar os valores e solicitar o saque – anote a data

Na data informada, retorne à página https://valoresareceber.bcb.gov.br/

Use seu login gov.br para acessar o sistema. Se você ainda não tiver login Gov.br, faça seu cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store). Você vai precisar de um cadastro Gov.br nível prata ou ouro para consultar e solicitar os recursos na data e período agendados ou na repescagem. Não será possível acessar o sistema com login Registrato

Após o acesso, consulte o valor e solicite a transferência

Beneficiários

Atualmente, cerca de 28 milhões de pessoas físicas e jurídicas têm dinheiro para resgatar nessa primeira etapa de devolução de valores. O SVR deve devolver até R$ 8 bilhões para pessoas e empresas que encerraram contas-correntes ou poupanças com saldo disponível, desde 2001.

O valor também inclui tarifas e parcelas de operações de crédito cobradas indevidamente, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de cooperativas de crédito e recursos não procurados de grupos de consórcio que foram encerrados.