“Base da GCM no Pirajuçara vai dar mais segurança à região”, afirma vereador Marcos Paulo

A inauguração da base fixa da GCM na região do Pirajuçara no sábado, dia 25, é a concretização de uma luta antiga do vereador Marcos Paulo. Não faltaram indicações e requerimentos cobrando essa obra.

Na visão do vereador, a base dará mais segurança e acolhimento aos comerciantes e munícipes que trabalham e moram na região do Pirajuçara.

“Taboão ganhou novos presentes, que serão importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. A base do Pirajuçara vai nos dar uma sensação maior de segurança. No sábado já vimos os GCM´s fazendo o patrulhamento a pé”, diz Marcos Paulo.

Ele também parabenizou o prefeito Aprígio pelas outras inaugurações e reforçou o pedido para nova base no Parque Monte Alegre. “Já fizemos a emenda impositiva e num futuro vamos celebrar a nova base”.