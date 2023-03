“Quem ganha é o povo de Taboão da Serra”, diz vereadora Érica Franquini sobre as inaugurações

Da CMTS

A vereadora Érica Franquini fez questão de subir à tribuna para elogiar os ‘presentes’ que Taboão da Serra ganhou no aniversário de 64 anos. A parlamentar esteve presente nas inaugurações.

“Quem ganha é o povo de Taboão da Serra”, diz a parlamentar. Entre as inaugurações estão dois equipamentos de assistência social que são a Residência Inclusiva, que vai acolher pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, e o Centro Provisório de Acolhimento (CPA).

Também foram inaugurados pelo prefeito Aprígio a base da GCM na região do Pirajuçara e a Escola de Artes, no Parque Assunção. Outra obra importante foi a inauguração do banheiro na Avenida Fernando Fernandes, que vai beneficiar, especialmente os feirantes.

Ela também esclareceu que a limpeza na região do Laguna e do Intercap foi iniciada por voluntários e concluída por equipes da Prefeitura Municipal.

“Tenho certeza que o governo Aprígio vai inaugurar e fazer várias obras nesta cidade com o apoio de todos os vereadores. Queremos o bem desta cidade”, completa.