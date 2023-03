“Com muito trabalho, os resultados começam a aparecer”, diz vereador Nezito sobre as inaugurações

Da CMTS

O vereador Nezito acompanhou de perto as inaugurações realizadas pela Prefeitura de Taboão da Serra em comemoração aos 64 anos de emancipação do município.

Na última semana, foram inauguradas a Residência Inclusiva, o Centro Provisório de Atendimento, o campo do Scandia/Sapé, a base da GCM no Pirajuçara, o banheiro para atender os feirantes da Avenida Fernando Fernandes e a Escola de Artes no Parque das Hortênsias.

“Essas inaugurações beneficiam muito a população da nossa cidade. Sabemos que o nosso prefeito Aprígio enfrentou dificuldades no início do mandato, mas com muito trabalho e com nosso apoio, os resultados começam a aparecer”, diz Nezito.