Vereador Carlinhos do Leme está na expectativa pela reinauguração do Campo do Leme

Da CMTS

O vereador Carlinhos do Leme acompanhou de perto as inaugurações das obras feitas pelo prefeito Aprígio no último final de semana em comemoração aos 64 anos de Taboão da Serra.

“Temos que agradecer ao prefeito, pela importância do que ele está fazendo. Não adianta apenas obras faraônicas. A base do Pirajuçara ficou linda e será muito funcional. Assim como a Residência Inclusiva. Temos que cuidar das pessoas”, discursou Carlinhos.

Além dessas obras, Taboão da Serra ganhou um Centro Provisório de Acolhimento (CPA), a Escola de Artes dentro do Parque das Hortênsias, o banheiro que vai suprir a necessidade dos feirantes do Pirajuçara, e o campo do Sapé, no Jardim Scandia.

Em breve, espera o vereador, será a vez do Jardim Leme ter o seu campo reinaugurado com toda infraestrutura. “As obras do campo do Leme estão terminando. Será inaugurado com vestiário novo. Fiz uma emenda impositiva para ajudar nessa reforma porque temos a preocupação de deixar o lugar muito bonito, a altura da nossa região”, completa.