Empreendedores da região podem receber consultoria do Sebrae pelo programa Brasil Mais

Direto da redação

Estão abertas as inscrições para o Brasil Mais, programa de consultoria oferecido pelo Sebrae-SP de forma gratuita. Para se inscrever basta CLICAR AQUI. O programa é exclusivo para micro, pequenas e médias empresas (ME e EPP).

Durante o programa, os empreendedores vão contar com assessoria do Agente Local de Inovação (ALI) para transformar seu negócio, fazendo com que você aumente suas vendas e reduza os custos.

Caso necessite de mais informações, você pode entrar em contato pelo whatsapp 999159933 ou através do email: cristiane.ali.osasco@gmail.com