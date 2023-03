Dr. Ronaldo Onishi elogia inauguração da Residência Inclusiva e cobra mais policiamento no Maria Rosa

Direto da redação

O vereador Ronaldo Onishi aproveitou a sessão desta terça-feira, dia 28 de fevereiro, para elogiar os feitos do governo Aprígio, que realizou uma série de inaugurações no final de semana. Ele também aproveitou para exigir mais policiamento na região do Jardim Maria Rosa.

“Na minha opinião, de todos as obras que foram feitas e inauguradas até hoje, uma das mais importantes foi a Residência Inclusiva para adultos com necessidades especiais, que estão em vulnerabilidade social. Que Taboão da Serra seja exemplo e o Brasil tenha um olhar para as pessoas com deficiência. Parabéns prefeito Aprígio”, discursou Onishi.

O vereador também aproveitou seu tempo em tribuna para cobrar e alertar as autoridades policiais sobre a necessidade de mais policiamento na região do Jardim Maria Rosa, local que registrou nos últimos dias, casos de violência extrema.

“Um casal de idosos ficaram amarrados por mais de cinco horas dentro de sua casa, que foi invadida por bandidos. Por isso, solicito reunião com as forças de segurança. Vou começar com o delegado seccional Hélio Bressan”, promete.

Ele lembrou que um casal foi baleado numa tentativa de roubo a moto no mesmo bairro há poucos dias.