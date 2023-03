Presidente Dr. André da Sorriso celebra inaugurações de obras no aniversário da cidade

Direto da redação

Presidente da Câmara, Dr. André da Sorriso aproveitou a sessão de terça-feira, dia 28 de fevereiro, para elogiar o prefeito Aprígio pelas inaugurações que aconteceram no final de semana em Taboão da Serra, em celebração aos 64 anos de emancipação.

“Quero parabenizar o prefeito Aprígio pelas inaugurações que aconteceram na nossa cidade em celebração aos 64 anos de Taboão da Serra. Como disse, Reconstruir Taboão da Serra não é apenas colocar tijolos e concreto. Mas é também investir e cuidar das pessoas”, reforça o presidente.

Na sexta, Dr. André da Sorriso acompanhou as inaugurações da Residência Inclusiva e do Centro Provisório de Acolhimento. Já no sábado, viu algumas de suas lutas ser tornarem realidade.

“O campo do Scandia-Sapé é uma luta antiga. Desde 2016 lutei para que esse campo recebesse gramado sintético. Tenho que agradece a deputada federal Renata Abreu que nos ajudou e conseguiu fazer com que o Governo do Estado enviasse recursos para essa obra”, diz.

Em seu discurso durante a sessão, Dr. André da Sorriso elogiou a inauguração da base da GCM no Pirajuçara porque vai aumentar as rondas na região e será integrada com as polícias militar e civil. E parabenizou a Escola de Artes inaugurada no Parque das Hortênsias.