Shopping Taboão realiza primeira Campanha de Doação de Sangue do ano de 2023

As campanhas de Doação de Sangue realizadas pelo Shopping Taboão já ajudaram milhares de vidas e, este ano, a primeira oportunidade para doar acontece nos dias 7 e 8 de março, no período pós-carnaval onde os hemocentros sofrem com a baixa nos estoques.

Em parceria com a ONG AMORSEDOA, as coletas são feitas diretamente no shopping, das 10h às 16h, próximo ao Carrefour, e agendadas previamente. Para participar, o potencial doador deve se cadastrar e realizar o agendamento pelo site sympla.com e seguir alguns requisitos:

Portar documento oficial de identidade com foto; De preferência beber bastante água antes da doação e se alimentar bem, evitando apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação; Pesar acima de 52 kg; Não estar em jejum; Ter entre 16 e 69 anos; Menores de 18, precisam de autorização; Estar descansado; Quem fez tatuagem só pode doar após 12 meses. Vacinados contra covid-19: Intervalo de 48h após a vacina CononaVac e 7 dias para as demais vacinas; Pessoas que tiveram Covid, devem aguardar 30 dias para doar.

Todas as bolsas arrecadadas durante a campanha são direcionadas aos Hemocentros de São Paulo.