Clínica Figueiredo & Lima ganha nova sala de integração sensorial na unidade Campo Limpo

Para dar mais qualidade e ampliar os atendimentos à demanda de pacientes, a Clínica Figueiredo & Lima inaugurou no início deste ano a nova sala de Integração Sensorial, na unidade do bairro do Campo Limpo, bairro da zona sul de São Paulo.

“O principal objetivo é ajudar as crianças com dificuldades sensoriais, ou seja, auxiliar no processamento de texturas, sons, cheiros, gostos, brilho e movimento, por exemplo. Essas dificuldades que podem ser comuns em pessoas com autismo podem ocasionar pouca consciência corporal e controle do próprio corpo”, afirmam os terapeutas que trabalham na clínica.

Além da unidade do Campo Limpo, as outras unidades têm a sala de integração social para atendimentos de pacientes ABA com dificuldades sensoriais.

Unidade III (Especializada em Transtorno do Espectro do Autismo – Terapia ABA)

Rua Cajanga, 30 – Vila Pirajussara/SP (paralela à Estrada do Campo Limpo)

Informações: (11) 2495-3689 / 98867-6173 (whatsapp)