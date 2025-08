Bolsas de estudo 100% gratuitas são oferecidas pelo Senac Taboão da Serra em cursos técnicos e livres

Da assessoria do Senac Taboão

Para quem deseja expandir seus horizontes, mas está com o orçamento apertado, o Senac disponibiliza vagas totalmente gratuitas em diversos cursos livres e técnicos.

As inscrições para as bolsas começam sempre 20 dias antes da data de início do curso desejado, e não há teste para ingresso.

A unidade conta com infraestrutura completa para a aprendizagem, incluindo material didático para as aulas. A iniciativa faz parte do compromisso do Senac com a sociedade: transformar vidas por meio da educação.

O Programa Senac de Gratuidade passou a integrar a política institucional em 2009. Desde então, já foram concedidas mais de um milhão de bolsas de estudo.

Atenção: as bolsas de estudo são oferecidas por ordem de inscrição, mediante análise do perfil socioeconômico das pessoas candidatas.

Para garantir a gratuidade, é fundamental acompanhar as datas de abertura das inscrições. Elas começam sempre 20 dias antes do início dos cursos, às 12 horas. Lembrando que é importante se atentar às regras.

Na unidade de Taboão da Serra, há cursos nas áreas de Saúde, Bem-estar, Beleza e Estética, Comunicação e Marketing, Moda, Gestão e Negócios, Tecnologia da Informação, Turismo e Hospitalidade, entre muitas outras.

Para o 2º semestre, estão previstas vagas nos seguintes cursos técnicos:

Técnico em Enfermagem em Unidade De Terapia Intensiva

Técnico em Administração

Técnico em Design Gráfico

Técnico em Design De Interiores

Técnico em Desenvolvimento De Sistemas

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Logística

Técnico em Enfermagem

Técnico em Contabilidade

Técnico em Produção De Moda

Técnico em Modelagem Do Vestuário

Técnico em Segurança Do Trabalho

Técnico em Enfermagem Em Urgência E Emergência

Técnico em Gastronomia

Técnico em Confeitaria

Com esses cursos, você consegue aperfeiçoar seu currículo ou até mesmo mudar completamente de carreira.

Reconhecido pela qualidade no ensino profissional, o Senac mantém parcerias que aproximam estudantes aos desafios reais da profissão escolhida, além de estabelecer conexões com empresas e profissionais de referência no setor.

Quer uma bolsa gratuita em uma escola conectada com as tendências e exigências do mundo do trabalho?



Quer saber? Senac!

