Homem é preso suspeito de tentar matar a mãe e enviar um lanche envenenado para porteiro em Itapecerica da Serra

Nesta quinta-feira (31), a polícia prendeu um homem de 48 anos acusado de tentar matar a própria mãe em Itapecerica da Serra. O suspeito estava foragido há cerca de um mês até ser localizado em uma clínica de reabilitação no bairro Embu Mirim.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem foi encontrado após uma denúncia anônima que indicou seu paradeiro na Estrada dos Maciéis. No local, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão preventiva emitido pela Justiça de Carapicuíba.

A tentativa de homicídio teria ocorrido há cerca de um mês no prédio onde a mãe do suspeito reside, mas foi impedida graças à intervenção do porteiro, que percebeu a ação e evitou o pior. Em ato de vingança, o homem tentou retaliar o porteiro enviando um lanche envenenado, que felizmente não causou danos.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra. As autoridades reforçam a importância da colaboração da população, destacando que denúncias anônimas foram fundamentais para a prisão do acusado.