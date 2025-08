Secretaria da Mulher e SEBRAE abre inscrições para cursos gratuitos de comunicação dias 14 e 28 de agosto

Direto da PMTS

A Secretaria Municipal da Mulher de Taboão da Serra, em parceria com o SEBRAE, está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos focados no desenvolvimento da comunicação assertiva e empática para mulheres. As formações acontecem nos dias 14 e 28 de agosto e oferecem certificado de participação.

Para garantir a vaga, as interessadas devem entrar em contato com a Secretaria da Mulher pelo telefone (11) 4787-3923 ou pelo WhatsApp (11) 95674-4165. As vagas são limitadas.

O primeiro curso, “Melhore sua habilidade em se comunicar e se expressar”, será realizado no dia 14 de agosto, às 8h, e tem como objetivo ajudar as participantes a expressar opiniões e sentimentos de forma clara, respeitosa e segura, além de ensinar técnicas para ouvir atentamente e estabelecer limites saudáveis.

Já o segundo curso, “Crie diálogos sem agredir ou ofender verbalmente o outro”, está marcado para o dia 28 de agosto, às 14h. Inspirado na Comunicação Não Violenta (CNV), o curso oferece ferramentas para construir diálogos respeitosos, mesmo em situações difíceis, promovendo empatia e escuta ativa.

Serviço

Curso Melhore sua habilidade em se comunicar e se expressar

Data: 14 de agosto

Horário: 8h

Local: Secretaria Municipal da Mulher

Endereço: Rua Henrique Moraes de Camargo, 182 – Jd. Santa Cecilia

Inscrições: (11) 4787-3923 ou pelo WhatsApp (11) 95674-4165

Curso Crie diálogos sem agredir ou ofender verbalmente o outro

Data: 28 de agosto

Horário: 14h

Local: Secretaria Municipal da Mulher

Endereço: Rua Henrique Moraes de Camargo, 182 – Jd. Santa Cecilia

Inscrições: (11) 4787-3923 ou pelo WhatsApp (11) 95674-4165