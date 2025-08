Primeiro fim de semana de agosto terá manhãs frias e tardes amenas com temperatura entre 10 °C e 26 °C

Direto da redação

O primeiro fim de semana de agosto promete temperaturas amenas e variação térmica em Taboão da Serra. A mínima prevista para as manhãs é de 10 °C, enquanto as tardes podem chegar a 26 °C, garantindo dias com clima agradável.

Nesta sexta-feira (1º), o dia começa com nevoeiro nas primeiras horas, seguido de sol entre poucas nuvens ao longo da manhã e tarde. À noite, o nevoeiro retorna, com temperatura oscilando entre 10 °C e 24 °C. A umidade relativa do ar varia entre 43% e 96%, e os ventos são fracos, soprando a cerca de 4 km/h.

No sábado (2), o tempo segue firme, com sol entre muitas nuvens. As temperaturas oscilam entre 11 °C e 26 °C, com céu mais nublado à noite e ventos fracos de até 3 km/h. A umidade relativa do ar estará entre 32% e 91%.

Já no domingo (3), o cenário permanece parecido, com sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A mínima fica em 11 °C e a máxima em 25 °C, com baixa chance de chuva.

A previsão indica que o clima segue estável e sem chuvas para o fim de semana, com variações entre manhãs frias e tardes mais quentes, ideal para quem quer aproveitar atividades ao ar livre ou momentos de descanso em casa.