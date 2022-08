Bolsonaro sanciona lei que batiza passarela na divisa Embu e Taboão

Direto da redação*

Foi publicado no Diário da União desta terça-feira (2) o projeto de lei que batiza a passarela no km 275,5 da Rodovia Régis Bittencourt como “Passarela Jardim Mimás – Embu das Artes”.

A iniciativa do projeto foi do deputado federal Carlos Zarattini (PT). Ele afirma que esse era um pedido dos moradores do bairro que desejavam “assinalar a conquista alcançada com a construção da passarela”. O projeto também foi aprovado no Senado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.

* com informações da Agência Senado