Taboanense é presa com cocaína em aeroporto do Rio de Janeiro

Do site da PF

A Polícia Federal prendeu em flagrante uma jovem, de 20 anos, que transportava cocaína oculta em dois quadros, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A prisão foi no sábado, dia 30.

A passageira, natural de Taboão da Serra/SP, pretendia embarcar para Tunes, capital da Tunísia, no norte da África, em voo com escala em Paris, na França.

Os policiais federais, após fiscalização de rotina, identificaram a droga entranhada em dois quadros na bagagem despachada pela passageira. Após a realização da perícia técnica, será possível determinar o peso total da droga apreendida.

A presa foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no RJ, para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Ela responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.