Em chapa coletiva, Professora Najara Costa oficializa candidatura a deputada estadual pelo Psol

Direto da redação

A socióloga e professora Najara Costa lançou no sábado, dia 30 de julho, sua pré-candidatura a deputada estadual pelo Psol. Ela faz parte da chapa coletiva no movimento pretas, que tem outras seis mulheres. São Monica Seixas (atual Co-deputada), Ana Laura Cardoso, Karina Correia, Letícia Chagas, Rosa Soares e Poliana Nascimento.

No manifesto, elas afirmam que a “principal batalha nessas eleições será a de tirar o pior presidente da história do Brasil do poder” e “enterrar o bolsonarismo no Estado de SP”. Mais de cem militantes, incluindo a deputada federal Sâmia Bonfim, participaram do ato, que aconteceu no Espaço Clariô.

Najara foi candidata a prefeita de Taboão da Serra nas eleições de 2020, ficando em quarto lugar, com 8.734 votos (6,30% dos votos válidos).