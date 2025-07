Bom Prato oferece sopas e caldos no jantar em Taboão da Serra e Embu das Artes durante o inverno

Por Samara Matos, na redação

As unidades do Bom Prato em Taboão da Serra e Embu das Artes passaram a oferecer sopas e caldos quentes no jantar, a partir desta semana. A ação integra o programa Bom Prato Inverno e segue até 22 de setembro, data de encerramento da Operação Inverno 2025 no Estado de São Paulo.

Por apenas R$ 0,50, moradores dessas cidades podem consumir refeições nutritivas e quentes de segunda a sexta-feira no período noturno. O cardápio é elaborado por nutricionistas e prioriza o aquecimento corporal, a hidratação e o equilíbrio nutricional, para ajudar no enfrentamento das baixas temperaturas típicas da estação.

As unidades também garantem um ambiente coberto, seguro e confortável, oferecendo proteção térmica durante o atendimento no jantar.

A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social do governo estadual tem como principal público pessoas em situação de rua, desempregados e famílias vulneráveis das regiões atendidas.