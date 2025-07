Bailarinos da Escola de Artes conquistam 3º lugar em festival internacional de dança

Por Geovanna Matos, na redação

O grupo especial da Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra garantiu o 3º lugar na categoria Clássico Livre Avançado no 32° Passo de Arte Grand Prix, um dos festivais de dança mais tradicionais e concorridos do país. O evento aconteceu em Indaiatuba, no interior de São Paulo, e reuniu companhias de todo o Brasil, com alto nível técnico e competitivo.

A coreografia “No Silêncio das Nossas Mentes” foi apresentada por 23 bailarinos da escola e rendeu ao grupo a colocação de destaque na premiação. O resultado garantiu ao grupo uma vaga direta para a edição de 2026 do festival, reforçando o reconhecimento da qualidade artística do trabalho desenvolvido na escola municipal.

Além da apresentação em grupo, três bailarinas representaram a cidade em variações solo na competição. Apesar de classificadas para o festival, as solistas não avançaram para a segunda fase das variações. Ainda assim, a participação é vista como uma importante experiência artística para as jovens dançarinas.

Nos dias 23 e 24 de julho, os bailarinos embarcam para Santa Catarina, onde participam do Festival de Dança de Joinville, considerado o maior do mundo. Ao todo, mais de 10 coreografias foram selecionadas para o evento, incluindo apresentações no Festival da Sapatilha, modalidade competitiva.