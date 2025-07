Na Redação Podcast: Gamão Raxa Kuka fala sobre grafites e os bastidores da visita de Memphis Depay a Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, no Parque Assunção

O entrevistado do “Na Redação Podcast” #96 foi o grafiteiro Gamão Raxa Kuka na noite desta segunda-feira (14). Durante quase uma hora, ele falou sobre seu início no movimento hip hop e dos bastidores da visita do jogador do Corinthians Memphis Depay a Taboão da Serra no início de fevereiro.

“A gente resolveu fazer ele e chamei meu parceiro Juninho. Ele já tinha colocado no ABC [região da Grande São Paulo] porque já tinha jogado com um mano de lá na Europa. […] Meu parceiro Molão, de Embu das Artes, que é São Paulino. E falou, vamos fazer ele. A gente nem imaginou que iria dar essa repercussão toda. A gente postou e bombou a parada”, diz Gamão.

📲 Receba nossas notícias no WhatsApp!

Entre no canal oficial do Taboão em Foco e fique por dentro de tudo que acontece na cidade e região.

Entrar no Canal Entre no canal oficial do Taboão em Foco e fique por dentro de tudo que acontece na cidade e região.

A grande repercussão ganhou após um vídeo ser publicado nas redes sociais e depois – que danificaram o vídeo – outra onda com grande repercussão. “Chegou até o homem. Ai ele me chamou no Instagram e falou, vou colar na sua quebrada. E eu não sei falar inglês, mas no Instagram tem uma função que traduz. Aí quando o cara colou, posso dizer que o raio caiu pela terceira vez [sobre o sucesso]”, completou.

GRAFITE CONTRA ENCHENTE

Após ter a residência inundada por uma grande enchente, Gamão e amigos decidiram criar um movimento, que levou cor, beleza e união aos moradores da região do Silvio Sampaio. Nascia ali, o projeto Grafite Contra Enchente.

CARLOS ADÃO “É UM FIGURAÇA”

Também morador de Taboão da Serra, Carlos Adão é um dos pichadores mais conhecidos do Brasil com sua tradicional arte feita em preto e verde. Gamão diz ter respeito por ele, mas não o considera do movimento de pichadores e o critica por ser apoiador do ex-presidente Bolsonaro.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA ABAIXO: