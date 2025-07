Resultado do Vestibulinho das Etecs é divulgado e matrícula começa nesta terça-feira (15)

Por Samara matos, na redação

A classificação geral do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2025 já está disponível para consulta no site vestibulinho.etec.sp.gov.br. A liberação ocorreu às 16h desta segunda-feira (14) e inclui candidatos dos cursos técnicos presenciais, semipresenciais, online e das especializações técnicas de nível médio.

A convocação para matrícula da primeira chamada dos cursos presenciais e semipresenciais será enviada nesta terça-feira (15), por e-mail e SMS. Para os cursos 100% online (EaD), os aprovados receberão a convocação em 18 de julho. A chamada segue a ordem decrescente das notas até o preenchimento total das vagas por unidade e curso.

O processo de matrícula será presencial ou online, de acordo com a modalidade do curso. Candidatos dos cursos presenciais e semipresenciais devem comparecer à unidade com os documentos exigidos nos dias 16 e 17 de julho. Já os convocados para os cursos online deverão enviar a documentação digitalmente, conforme as instruções recebidas por e-mail.

Entre os documentos exigidos estão RG, CPF, foto 3×4 recente, histórico escolar ou declaração válida, além de comprovante da pontuação acrescida (se houver). As cópias devem ser simples e legíveis, acompanhadas dos documentos originais. A lista completa está disponível no Manual do Candidato.

Cronograma

Cursos presenciais e semipresenciais

15 de julho: convocação da 1ª chamada

16 e 17 de julho: matrícula presencial

21 de julho (até 12h): resultado da análise documental e prazo para recurso

22 de julho (até 14h): divulgação dos resultados dos recursos e 2ª convocação

23 e 24 de julho: matrícula da 2ª chamada

Até 4 de agosto: novas convocações, conforme disponibilidade de vagas

Cursos 100% online (EaD)

18 de julho: convocação da 1ª chamada

19 a 22 de julho: envio da documentação no ambiente virtual

25 de julho (até 12h): resultado da análise documental e prazo de recurso

Até 11 de agosto: novas chamadas exclusivamente online

O Centro Paula Souza (CPS) reforça que é responsabilidade do candidato acompanhar todas as etapas do processo seletivo. O não cumprimento dos prazos ou o envio incorreto da documentação pode resultar na perda da vaga.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 878 2696 ou pelo site oficial vestibulinho.etec.sp.gov.br.