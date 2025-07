Previsão indica semana sem chuva e temperaturas entre 10°C e 25°C na região

Por Samara Matos, na redação

A semana começa com tempo firme em Taboão da Serra. Segundo a previsão, entre esta segunda-feira (14) e sexta-feira (18), a região não deve registrar chuva. Os dias serão marcados por sol entre muitas nuvens, temperaturas amenas e presença de nevoeiro em alguns períodos.

Nesta segunda (14), a mínima é de 11ºC e a máxima de 22ºC. O sol aparece com muitas nuvens durante a tarde, e a noite será nublada. Na terça-feira (15), a mínima chega a 10ºC e a máxima segue em 22ºC. O dia será parecido, com céu parcialmente encoberto e possibilidade de nevoeiro à noite.

Na quarta (16), o nevoeiro marca presença pela manhã e à noite, mas o sol predomina durante o dia. As temperaturas variam entre 11ºC e 23ºC. Já na quinta-feira (17), os termômetros devem registrar a mínima de 12ºC e máxima de 25ºC, com sol e muitas nuvens à tarde.

A sexta-feira (18) será mais fria, com mínima de 11ºC e máxima de 20ºC. O dia terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas sem previsão de chuva.

A umidade relativa do ar deve variar bastante ao longo da semana, podendo atingir níveis mínimos entre 33% e 52%. O índice de raios UV está muito alto e há alerta para gripe e resfriado. A recomendação é de cuidados com a saúde e atenção no trânsito, principalmente nos períodos de nevoeiro.