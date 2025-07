Seleção Brasileira convoca atletas e preparador do Taboão Magnus para torneio internacional

Por Geovanna Matos, na redação

Duas atletas do Taboão Magnus e um integrante da comissão técnica foram convocados para defender a Seleção Brasileira Feminina de Futsal no III Torneio Internacional de Xanxerê. A lista com os nomes foi divulgada na quarta-feira (9) pelo técnico Wilson Sabóia.

Entre as 14 jogadoras chamadas estão a ala Luana Moura e a pivô Natalinha, que representam o clube taboanense. Além delas, o preparador de goleiras Alexandre Politzer, também do Taboão Magnus, fará parte da comissão técnica da seleção durante a competição.

O torneio será realizado entre os dias 20 e 24 de agosto, na cidade de Xanxerê, em Santa Catarina. Os convocados devem se apresentar à seleção no dia 13 de agosto, data que marca o início da fase de preparação.

A presença das jogadoras e do membro da comissão técnica do Taboão Magnus reforça a excelência do trabalho desenvolvido pelo clube, que foi reconhecido como o melhor time feminino de futsal do mundo em 2024.