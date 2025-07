Último dia para votar sobre o futuro da Avenida Aprígio Bezerra (antiga BR-116) em Taboão da Serra

Direto da PMTS

Encerra nesta segunda-feira, 14 de julho, o prazo para os moradores de Taboão da Serra participarem da votação sobre o futuro da Avenida Aprígio Bezerra da Silva, antiga BR-116. O formulário está disponível até o fim do dia no site municipalizacao.ts.sp.gov.br.

A consulta pública foi aberta após audiência promovida pela Prefeitura, com o objetivo de ouvir a população sobre os próximos passos da municipalização da via. A votação inclui temas como a permanência da avenida sob responsabilidade do município, a possibilidade de devolução ao Governo Federal e questões ligadas à mobilidade urbana.

O questionário traz perguntas com respostas “sim” ou “não” sobre pontos importantes: se o morador é a favor da municipalização já concretizada, se houve melhora na segurança e no trânsito, se os semáforos instalados devem permanecer, além da votação entre três opções de nomes, caso haja mudança na nomenclatura da via.

Para garantir a autenticidade, cada CPF pode votar apenas uma vez e os dados são tratados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

“O prefeito Engenheiro Daniel trouxe esse desejo de retornar a BR ao Governo Federal e encerramos essa votação sabendo da importância de cada voto. Agradecemos a participação de todos os moradores de Taboão da Serra que muito contribuíram com suas opiniões”, declarou o secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana, Marcos Paulo de Oliveira.