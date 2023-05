Bombeiros salvam homem que tentou pular de passarela em Taboão da Serra

Direto da redação

Uma homem, cuja identidade não foi revelada, ameaçou se jogar da passarela que fica na Rodovia Régis Bittencourt, perto do shopping, em Taboão da Serra, na tarde desta terça-feira (2). Ele foi contida por populares e um caminhoneiro chegou a parar o caminhão embaixo da vítima para que impedisse ou amenizasse a queda, caso a tentativa prosseguisse.

O Corpo de Bombeiros juntamente com a GCM e a PM fizeram o socorro da vítima. Segundo uma testemunha, o homem era jovem e no primeiro momento foi contido por algumas pessoas, que passavam pelo local. Por algumas horas, o trânsito na rodovia sentido Embu e São Paulo foi fechado e houve congestionamento no local.