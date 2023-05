Homem tenta furtar fios e morre atropelado por trem da Linha 5-Lilás na Estação Campo Limpo 

Direto da redação

Nesta terça-feira (02), um homem morreu após uma tentativa de fuga dos guardas e ser atingido por um trem da Linha 5-Lilás, na estação campo limpo, em São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma mulher acionou os agentes da estação Campo Limpo ao ver duas pessoas tentando furtar os fios da estação.

Os seguranças então passaram a acompanhar os suspeitos, que perceberam rapidamente que estavam sendo observados e seguidos. Um dos homens conseguiu fugir, mas o outro, na fuga pelos trilhos, acabou sendo atingido por um trem e morreu.

O caso, que foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública ao UOL, foi registrado como morte suspeita e furto pela Delegacia do Metropolitano.

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela Linha 5-Lilás, informou que o acidente aconteceu entre as estações Campo Limpo e Capão Redondo, às 7h50. Além disso, a empresa também disse que “coopera” com as autoridades para apurar a morte do suspeito.