Braskem abre 98 vagas para São Paulo no Programa de Estágio 2024

Direto da redação

Com o objetivo de promover um ambiente de trabalho mais diverso e inclusivo, a Braskem inicia o processo de inscrições para seu Programa de Estágio 2024. As pessoas interessadas poderão se inscrever entre 15 de agosto e 11 de setembro pelo site https://www.braskem.com.br/ carreira. Nesta edição, serão oferecidas 98 vagas para São Paulo que abrangem as cidades de Santo André, Mauá, Cubatão, Paulínia, Campinas e capital paulista e mais 125 vagas divididas entre os outros estados onde a companhia está presente (Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Alagoas).

O programa pretende atrair o público universitário e técnico com ênfase na contratação de mulheres, pessoas negras e pessoas com deficiência. A meta para o estágio universitário é contratar, do total de pessoas candidatas, pelo menos, 52% de mulheres, 45% de pessoas negras, além de preencher 15 vagas afirmativas para pessoas com deficiência. Para o estágio técnico, a meta é contratar pelo menos 52% de mulheres e 45% de pessoas negras.

Para Camila Fossati, Diretora de Desenvolvimento Organizacional da Braskem, contar com pessoas de origens, histórias, características e personalidades diferentes enriquece o programa e impacta positivamente na performance da empresa. “Temos priorizado a diversidade e a inclusão no programa ao longo dos anos, e seguiremos da mesma forma neste ciclo. Entendemos o Programa de Estágio como uma porta de entrada para o desenvolvimento de carreira e, por isso, temos um papel importante como empregador: o de potencializar o desenvolvimento de grupos sub-representados, que historicamente foram privados de oportunidades e acessos”, explica a diretora.

Em São Paulo, são 85 vagas para estudantes de nível universitário que estejam cursando a partir do 3º semestre da graduação nos mais diversos cursos superiores. Já para estudantes de nível técnico, há 13 vagas no estado, sendo necessário estar cursando a partir do segundo semestre e ter no mínimo um ano de vínculo com a instituição de ensino para a realização do estágio nos cursos de Química, Plásticos, Mecânica, Mecatrônica, Automação, Eletrônica, Eletroeletrônica, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Petroquímica, entre outros.

Estudantes que ingressarem na empresa por meio do Programa de Estágio terão a possibilidade de acesso a uma bolsa de estudo de inglês se tiverem até o nível básico do idioma, ou, como ação afirmativa, se se declararem pessoas pretas ou pardas. Além disso, a empresa promoverá treinamento em ferramentas de informática como Excel, Power BI, Power Point, entre outras, para nivelar os conhecimentos.

Jornada Preta

Até o dia 18 de agosto a Braskem promove mais uma edição da Jornada Preta, projeto que visa ampliar o ingresso de pessoas negras no Programa de Estágio Universitário. A jornada oferece conteúdo exclusivo e gratuito e acontece neste link, na plataforma imersiva da Bettha, do Grupo Cia. de Talentos, onde é possível trilhar um caminho com fórum, vídeo e podcasts sobre temas relacionados a vida e carreira, como os desafios no início da profissão, inseguranças e dicas para bom desempenho em processos seletivos.