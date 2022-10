Burger King realiza seleção na segunda-feira (31), em parceria com a Prefeitura de Taboão da Serra

Direto da redação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Taboão da Serra realizará na próxima segunda-feira, 31/10, um processo seletivo em parceria com a rede de fast food Burger King para a contratação de Atendentes de Restaurante. Interessados em participar da entrevista com a empresa contratante devem comparecer às 08h30 na Unidade Maria Rosa do Emprega Taboão (Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa).

É necessário levar currículo atualizado, carteira de trabalho (física ou digital), documento oficial com foto, comprovante de endereço e uma caneta. A distribuição de senhas será até às 09h30.

Para concorrer as vagas é necessário ser morador de Taboão da Serra, ter entre 18 e 24 anos, Ensino Médio Completo e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados. Não é preciso ter experiência anterior.

A vaga é efetiva, para trabalhar em regime de escala de 6×1, podendo atuar no horário vespertino ou noturno. A empresa oferece salário de R$ 1.185,00 nos primeiros meses e após o período do experiência a remuneração passa para R$ 1.304,00, além dos benefícios de Vale-transporte (VT), Alimentação no Local, Assistência Médica (AM) após 6 meses, Seguro de Vida (SV), Uniforme e Plano de Carreira.

“Essa é mais uma parceria de sucesso que firmamos com empresas da nossa região para que mais taboanenses consigam a tão sonhada vaga no mercado de trabalho. Inclusive essa é uma excelente oportunidade para quem está começando, pois não é necessário experiência anterior e a empresa ainda oferece Plano de Carreira. Desejo sucesso e boa sorte a todos os participantes”, declarou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan.

Serviço:

Processo seletivo para Atendente de Restaurante do Burger King

Dia 31/10, às 08h30 (distribuição de senhas até às 09h30)

Local: Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Informações: 4788-7888