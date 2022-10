Postos do Poupatempo estarão fechados nesta sexta e sábado

Direto da redação

Em comemoração ao Dia do Servidor Público (28 de outubro), os postos do Poupatempo em todo Estado estarão fechados nesta sexta-feira (28) e no sábado (29). As unidades reabrem normalmente na segunda-feira (31), com atendimento realizado mediante agendamento prévio, que pode ser realizado gratuitamente nos canais digitais do programa.

Durante o feriado, as opções digitais seguem disponíveis nos canais eletrônicos, como o portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e pelo assistente virtual do Poupatempo, o P, que atende no portal e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Entre os quase 240 serviços online, estão renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, Carteira de vacinação digital da Covid-19, entre outros.