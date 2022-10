Prefeitura e Estado vão ter que pagar R$ 140 mil após GCM de Taboão prender inocentes

Direto da redação

A prisão de duas pessoas pela GCM de Taboão da Serra em 2015 levou a Prefeitura e Estado à condenação de R$ 140 mil. Após 70 dias presos, descobriu-se que os acusados eram inocentes e eles processaram o poder público.

A ocorrência aconteceu porque ambos estariam com roupas semelhantes a dos suspeitos de uma tentativa de crime. No primeiro momento, a vítima, uma mulher, reconheceu ambos. Porém, ela afirmou ter sido pressionado pelos guardas.

“Após estar mais calma e não no calor da situação de medo e pânico, o qual havia passado e ainda pela pressão que houve da GCM para o reconhecimento dos ladrões, fui levada ao erro”, admite a mulher.

O erro poderia ter sido corrigido se as autoridades policiais tivessem visto imagens dos comércios da região. As pessoas presas “alegaram que sequer estavam no local do crime e que as autoridades policiais não ouviram testemunhas de defesa que poderiam comprovar os fatos”. Eles apresentaram imagens que comprovavam estar em outro ponto da cidade.

A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi por unanimidade.