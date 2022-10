Taboão Magnus precisa de virada histórica para conquistar Tri da Copa do Brasil neste sábado (29)

Direto da redação (foto: redes sociais)

Na disputa de mais uma final, o Taboão Magnus vai precisar de uma virada histórica contra o Stein para conquistar o título da Copa do Brasil neste sábado (29) às 20h no ginásio Zé do Feijão, no Pirajuçara.

Os ingressos para assistir a partida são gratuitos e a equipe taboanense precisa do apoio dos torcedores.

Na primeira partida, no começo de outubro, a equipe taboanense foi goleada. Natalinha abriu o placar, mas sofreu a virada e perdeu por 5 a 1 para o Stein, de Cascavel (PR).