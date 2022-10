Taboanenses votam para presidente e governador neste domingo (30)

Direto da redação

Até às 17h deste domingo, 30 de outubro, mais de 223.917 mil eleitores estão aptos a votar no 2º turno das eleições. Os Paulistas votam para presidente e para governador. A abstenção ficou um pouco superior a 20%.

Os eleitores que foram votar pela manhã não tiveram dificuldades. Não houve as grandes filas que enfrentaram no 1º turno. Além disto, o transporte é gratuito, nas linhas municipais, intermunicipais, além do transporte sobre trilhos.

Para presidir o país de 2023 a 2026, estão na disputa Lula (PT) e Bolsonaro (PL), candidato a reeleição. No Governo do Estado, a disputa é entre Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT).

1º turno

O ex-presidente Lula teve 90 mil votos (53,37%) contra 57.614 dos votos (34,16%) de Jair Bolsonaro em Taboão da Serra.

Para governador, o petista Fernando Haddad teve 71.963 votos (47,76%) contra 47.167 (31,31%) de Tarcísio de Freitas.