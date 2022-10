Direto da redação

O Estado de São Paulo elegeu neste domingo, dia 30 de outubro, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) como governador. Ele derrotou o petista Fernando Haddad (PT). Ele assume no dia 1º de janeiro de 2023, acabando com a era do PSBD, que governa o Estado há quase 30 anos.

Com 99,83% das urnas apuradas, Tarcísio de Freitas tinha 13.453.738 (55,26%) votos válidos. Já Haddad tinha 10.891.731 (44,74%) dos votos.