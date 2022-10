Direto da redação

Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é eleito presidente do Brasil pela terceira vez. Ele derrotou neste domingo, dia 30 de outubro, o atual presidente Bolsonaro (PL), o primeiro a não conseguir vencer a disputa pela reeleição. Lula assume do dia 1º de janeiro de 2023 para o seu terceiro mandato. Lula presidiu o Brasil de 2003 a 2010.

Com 99,77% das urnas apuradas, Lula tem 60.188.720 (50,89%) dos votos válidos e Bolsonaro teve 58.092.134 (49,11%) votos.