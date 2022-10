Unidade Básica de Saúde do Jardim Suína recebe nome de “Seu Dodó”

Da assessoria da CMTS

A UBS (Unidade Básica de Saúde do Jardim Suína) passa a se chamar Antonio Pereira da Silva, “Seu Dodó”, (“in memorian”).

A homenagem solicitada pelo presidente da Câmara Municipal de Taboão da Serra, vereador Carlinhos do Leme, através do Projeto de Lei 044/2022, foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares da Casa de Leis.

Antonio Pereira da Silva, “Seu Dodó”, é pai do vereador Carlinhos do Leme. Chegou em Taboão da Serra na década de sessenta. “Seu Dodó” faleceu em 2020 deixando um legado na região do Jardim Suína e bairros adjacentes.

Carlinhos do Leme comentou sobre o projeto apresentado e a emoção de ver o nome do seu pai em um equipamento público de saúde. “É uma satisfação muito grande esse reconhecimento por parte de todos. Meu pai sempre foi uma pessoa batalhadora. Com o tempo foi constituindo nossa família passando por cima de todas as dificuldades e nunca nos deixou faltar nada. Com seu jeito humilde e cativador fez uma história muito bonita no município”, disse Carlinhos.

O vereador salientou ainda que, “a homenagem é uma forma de deixar na lembrança das pessoas o nome de um homem digno que sempre honrou seus compromissos familiares e com a população taboanense”.

A UBS fica localizada na rua Albano Leite da Fonseca, nº. 111, Jardim Suína. O emplacamento desta Unidade de Saúde fica sob a responsabilidade da Prefeitura de Taboão da Serra.