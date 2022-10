“Fui vítima de armação do crime organizado”, diz Falcão, demitido após vídeo de agressão a mulher

Direto da redação

Demitido após vazamento de vídeo que mostra agressão a mulher, o ex-secretário de segurança de Taboão da Serra concedeu entrevista a TV Record e apresentou suas explicações para o ocorrido.

Ele havia feito uma mobilização pelas redes sociais pedindo direito de resposta após o apresentador Luiz Bacci fazer duras críticas ao ex-secretário pela agressão.

Na entrevista, ele afirma que a mulher “desferiu um soco” em seu rosto e “uma cusparada”, antes da agressão.

“No momento que uma pessoa completamente transtornada começou jogar a bebida em mim, depois jogou um copo, depois jogou um sapato, depois jogou um celular. Ela estava com uma amiga que também foi agredida por ela. E na hora que eu pedi pelo apoio da GCM, eu desci, ela estava fora do bar, e ela me deu uma cusparada. Eu dei voz de prisão por agressão e desacato. Só dessa maneira conseguimos conduzir ela para delegacia”, afirma Falcão, omitindo o soco no rosto.

Ignorando a agressão, Rodrigo Falcão insinua que sofreu tentativa de extorsão por um GCM, seu subordinado, e que tudo não passa de armação de criminosos.

“Foi o dedo do crime organizado no interior de uma instituição de segurança pública. Desde que eu me recusei a assinar uma série de notas [fiscais], eu acho que eu pisei no ‘calo’ de alguém, e essa pessoa foi covarde comigo. Não tenho nada a esconder. Fui vítima de uma armação, não política, mas sim do crime organizado”, garante.

Segundo a TV Record, Falcão não voltou a ocupar o cargo de delegado de polícia no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra e vai responder sindicância administrativa.