Taboão da Serra abre concurso público para contratar mais 75 médicos

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Gestão de Pessoas, abriu, em 18/10, as inscrições do Concurso Público 004/2022, que tem como objetivo a contratação de 75 médicos de diversas áreas, além da formação de cadastro reserva. Interessados em participar do certame têm até às 15h00 do dia 18/11 para acessar o site www.abcp.selecao.net.br e se inscrever. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 (oitenta reais).

A contratação de mais profissionais para a área da saúde é um dos objetivos do Governo Municipal para a reconstrução da Saúde de Taboão da Serra. Por isso, através desse concurso serão contratados 75 profissionais, sendo 21 médicos Clínicos Geral, 10 Psiquiatras, 13 Generalistas, 18 Ginecologistas e 13 Pediatras. Há vagas para ampla concorrência e destinada às pessoas com deficiência.

“Precisamos ampliar o número de profissionais da nossa rede para atender com cada vez mais dignidade os nossos moradores. Nosso objetivo é realizar a homologação desse concurso ainda este ano e convocar os médicos o mais breve possível”, comentou o prefeito Aprígio.

A seleção dos novos médicos será feita através de prova objetiva, que está prevista para aplicação em 26/11. A prova será composta por 40 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, cinco de Matemática e 25 de conhecimentos específicos. Já a divulgação das listas de classificação final e homologação estão previstas para 09/12.

“Esse é mais um concurso público que abrimos a pedido do prefeito Aprígio para a contratação de médicos. Sabemos o quanto esses profissionais são necessários e, por isso, estamos realizando o certame em caráter de urgência”, afirmou o secretário de Gestão de Pessoas, Dr. Alexandre Depieri.

Serviço:

Concurso Público 004/2022 – Prefeitura de Taboão da Serra

Cargos: Médicos Clínico Geral, Psiquiatras, Generalistas, Ginecologistas e Pediatras

Inscrições até às 15h00 do dia 18/11

Taxa de inscrição R$80,00.

www.abcp.selecao.net.br