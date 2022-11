Burguer King dá lanche grátis nesta Black Friday; Veja como vai funcionar

Direto da redação

A Black Friday que será nesta sexta-feira (25) oficialmente, já começou no Burger King. Nesta segunda-feira (21), o BK disponibilizou uma nova função em sua plataforma que irá sortear lanches, acompanhamentos e sobremesas de graça.

Veja como funciona

A nova funcionalidade, denominada de “Taca Fogo”, é uma brincadeira para que os clientes que agitem seus celulares no aplicativo da marca e concorram aos prêmios por meio do seu programa de recompensas. A brincadeira na plataforma do Burger King, está disponível em todo o território nacional, para Android e iOS, e é válida apenas para 1 CPF.

Para participar e ter a chance de ganhar e resgatar os prêmios, basta ser membro do Clube BK, baixando o aplicativo da marca e se cadastrando;

Com o cadastro ativo, o consumidor deverá agitar o celular para ter a chance de ganhar uma recompensa;

Caso o prêmio apareça na tela, o ganhador terá até 30 minutos para utilizá-lo em uma loja Burger King.

É possível participar mais de uma vez?

Em resumo, cada cliente cadastrado terá apenas uma chance diária para realizar a ação e gerar um “código amigo”, que pode ser compartilhado com quem quiser. Sendo assim, ao pedir o código para um amigo, o c terá cliente ganha a segunda chance no dia para agitar o celular e conseguir outra oportunidade. No entanto, só terá essa nova chance o consumidor que não tiver ganhado prêmios na primeira tentativa.

Prêmios

Entre os prêmios disponíveis estão a possibilidade de ganhar de graça:

Whopper

Combo CBK ou Chicken Crispy

BK Original ou BK Original Cheddar

1 BK Mix Ovomaltine ou onion rings

Além de cupons de desconto e pontos no Clube BK

Produtos por R$ 7

Além disso, no mês de novembro o BK anunciou a campanha “Todo dia um 7×1 diferente”. A ação tem produtos por apenas R$ 7 todos os dias no balcão e no delivery, além de combos de 7 produtos a partir de R$27,90.

As ofertas disponíveis vão desde sanduíches, acompanhamentos até sobremesas. Para conferir todos os itens que fazem parte da promoção, basta baixar o aplicativo do Burger King. As ofertas são ativadas por meio do aplicativo da marca e retiradas no balcão ou via delivery ou Clique e Retire.