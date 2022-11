Procon fiscaliza Drogaria São Paulo de Embu das Artes após denúncia de divergências no preço

Direto da redação

O procon de Embu das Artes realizou nesta terça-feira (22), fiscalização nos produtos de prateleira da Drogaria São Paulo, após denúncias de divergências de preço nos produtos anunciados na prateleira com os que realmente são cobrado no caixa.

A orientação é para que os consumidores questionem os verdadeiros preços sugeridos e o preço final, as famosas falsas promoções “ pague 1 leve 2 “ estão na mira da fiscalização do atuante PROCON do município.

A Lei 10.962, em seu artigo 5° traz que no caso de divergência de preços, o consumidor deverá pagar menor valor. Quando acontecer esse tipo de situação o consumidor tem direito de exigir que o fornecedor cumpra com aquilo que foi vinculado, não havendo distinção se foi oferta ou apresentação publicitária.