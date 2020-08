Câmara aprova voto de louvor a Cufa Taboão e outras ONGs pelo trabalho durante a pandemia

Por Allan dos Reis, na redação

A Câmara de Taboão da Serra aprovou na sessão desta terça-feira (4) voto de louvor a “Central Única das Favelas (Cufa)” pelo trabalho que estão desempenhando no município desde o início da pandemia do coronavírus com uma série de ações em prol das famílias mais carentes. Outras instituições também foram homenageadas.

“Quero falar sobre o voto de louvor à Central Única de Favelas, Cufa, que vem fazendo um trabalho social em todo país, um grande trabalho no Estado de São Paulo e um trabalho de excelência em Taboão da Serra”, afirma a vereador Joice Silva (PTB), que indicou a Cufa.

Joice Silva é autora do voto de louvor a Central Única das Favelas (Cufa) pelo trabalho social desempenhado no período de pandemia do coronavírus.

Desde o início da pandemia, a Cufa Taboão já realizou a entrega de botijões de gás a cestas a famílias carentes e com isso minimizando os impactos negativos dessas pessoas.

Joice reforçou que outras ONGs da cidade merecem elogios pelo trabalho realizado neste período. “Não foi possível indicar, mas também quero parabenizar o Instituto Cativeiro, que neste momento de pandemia vem fazendo a diferença”, completou.