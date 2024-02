Câmara de Taboão da Serra realiza audiências de Finanças na terça (27) e de Saúde na quinta-feira (29)

Direto da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra tem duas importantes audiências públicas para prestação de contas da Prefeitura do 3º quadrimestre de 2023 na última semana de fevereiro. Na terça-feira, dia 27, acontece a audiência de finanças. Na quinta, dia 29, será a audiência de saúde.

As duas audiências são abertas ao público geral, que podem acompanhar os trabalhos no plenário e também podem fazer perguntas e dar sugestões. As duas audiências públicas serão transmitidas pelo canal do youtube da Câmara Municipal de Taboão da Serra.

Na terça, a Secretaria da Fazenda da Prefeitura faz demonstração das metas fiscais relativas ao 3º quadrimestre (setembro a dezembro) de 2023. A audiência atende a lei complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e permite que vereadores e a população tenham acesso aos dados financeiros do município.

Na quinta, será a Secretaria de Saúde que vai realizar a prestação de contas e demonstração da aplicação da receita de saúde no 3º quadrimestre de 2023. A realização atende à Lei Federal Complementar 141/2012.

SERVIÇO:

Audiência Pública para Prestação de Contas da Secretaria de Finanças (3º Quadrimestre de 2023)

Terça-feira (dia 27) / 18h / Aberto ao público

Audiência Pública para Prestação de Contas da Secretaria de Saúde (3º Quadrimestre de 2023)

Quinta-feira (dia 26) / 18h / Aberto ao público

Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena

www.camarataboao.sp.gov.br

(11) 4788-9300

Transmissão Ao Vivo: www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373